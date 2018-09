L'Inter è una cooperativa del gol. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come contro il Cagliari il numero di marcatori nerazzurri sia salito a dieci.



“Contro il Cagliari è stato tutto abbastanza facile e adesso per gli uomini di Spalletti la crisi delle prime 4 giornate (4 punti conquistati) pare un lontano ricordo. Soprattutto dopo una serata in cui il numero dei marcatori diversi è salito a 10, una cooperativa del gol che la passata stagione era un miraggio. Nella nuova Inter brilla il talento di Lautaro Martinez, di nuovo titolare dopo le magie estive e una partenza con il freno a mano tirato. Il Toro ha indirizzato il match con l'1-0 di testa e poi ha regalato a un San Siro che già lo ama numeri d’autore”.