C'è finalmente qualcosa di nuovo nell'Inter di Antonio Conte, a partire dai numeri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Negli ultimi otto campionati l’inter ha accumulato un distacco complessivo dalla Juve di 240 punti. Stavolta finisce a una sola lunghezza, seconda. Ok, la Signora ha già festeggiato il titolo e negli scontri diretti si è dimostrata superiore, ma per una squadra che da tempo sta cercando di uscire dal suo medioevo, certi numeri suonano come l’annuncio di tempi nuovi”.