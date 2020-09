. Quello del centrale uruguaiano è un affare praticamente concluso, col giocatore atteso in Sardegna per iniziare a tutti gli effetti la sua avventura in rossoblù dopo aver sostenuto a Roma le visite mediche. Gli ottimi rapporti tra il presidentee la squadra nerazzurra possono creare ora le premesse per il ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan, per cui- Esaurito il prestito della passata stagione, il belga ha dato fin da subito la sua disponibilità ai dirigenti del Cagliari a rimanere, ma- fondamentale anche per continuare a muoversi sul mercato in entrata -, cifra minima per non registrare a bilancio una minusvalenza. Ma il sollievo principale arriverebbe dal risparmio dei circa 16 milioni di euro lordo che l'ex giocatore della Roma dovrebbe percepire fino a giugno 2022 dai nerazzurri.- Del resto, l'input dia Marotta e Ausilio è stato esplicito:anche per effetto del rientro di alcuni calciatori dai rispettivi prestiti. Per consentire a Conte di completare l'organico dopo gli acquisti di Hakimi, Kolarov e Vidal e il rientro di Pinamonti. L'asse col Cagliari funziona e, dopo Godin, i prossimi giorni potrebbero essere quelli di Nainggolan.