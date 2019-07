Come riporta Sport Mediaset, l’Arsenal ha proposto all’Inter lo scambio tra Pierre-Emerick Aubameyang e Mauro Icardi. Nonostante l’interesse dei milanesi, la trattativa è stata stoppata sul nascere dal secco rifiuto di Mauro Icardi che preferisce rimanere in Italia con Juventus e Napoli come destinzazioni gradite.