Pochi movimenti ma, se si creerà l'opportunità, buoni.di Simone Inzaghi da qualche settimana ha cominicato a camminare a passo molto sostenuto e, dopo il pari del Milan a Udine, ha messo nel mirino il primo posto. Per proseguire la marcia verso il secondo scudetto consecutivo e provare a migliorare la qualità dell'organico anche in chiave Champions,per liberarsi dell'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.- L'Inter non si opporrebbe all'ipotesi dell'addio a costo zero pur di registrare un significativo risparmio sul bilancio, considerando che il calciatore cileno ha un contratto che scade nell'estate del 2023, e si farebbe trovare ugualmente pronta per sostituirlo numericamente nonostante un tesoretto prossimo allo zero., reduce da una doppietta contro lo Spezia che ha cancellato il momento di appannamento vissuto nelle scorse settimane, eredità di un'estate densa di soddisfazioni ma anche di fatiche e stress emotivo con la Nazionale. Il gradimento dei nerazzurri per il calciatore classe '99 - interista dalla nascita - è cosa risaputa, così come gli- Il Sassuolo ha molti gioielli da esibire in vetrina, alcuni dei quali potrebbero lasciare l'Emilia già nella prossima finestra di mercato (Boga?) e Raspadori figura in questa lista. Non avendo a disposizione grandi risorse economiche,Formula che permetterebbe a Inzaghi di avere da subito un giocatore già pronto soprattutto per il prosieguo del campionato e alla società nerazzurra di ammortizzare su più annualitàDiscorsi che passano necessariamente dalla scelta di Sanchez sul proprio futuro, ma Marotta e Ausilio sono pronti a cogliere l'opportunità.