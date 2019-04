Secondo quanto riferito dal portale spagnolo As l'Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Mauro Icardi, centravanti dell'Inter. I Colchoneros si starebbero muovendo per la prossima stagione, dato che la permanenza di Griezmann e Diego Costa è in dubbio (mentre Morata dovrebbe restare a Madrid). Per Simeone l'ex Sampdoria sarebbe la prima scelta, tanto che, sempre secondo As, ci sarebbero già stati dei contatti tra l'Atletico e Wanda Nara, moglie e procuratrice dell'attaccante argentino.