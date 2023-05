Simone Inzaghi ha deciso di accendere la miccia e rendere esplosiva l'atmosfera in vista del secondo atto dell'Euroderby di Champions League contro il Milan. Come se non bastasse il doppio vantaggio costruito nella partita di una settimana fa, il tecnico nerazzurro ha provato a prendere il controllo della grande sfida sotto l'aspetto psicologico, pizzicando i cugini rossoneri sull'arbitraggio dello spagnolo Gil Manzano nel match d'andata - in cui direttore di gara e VAR non si accorsero del pugno a palla lontana, da rigore ed espulsione, di Krunic a Bastoni - e sulla scelta della Uefa di designare il francese Turpin, connazionale di 5 giocatori del Milan, per la partita di domani sera.