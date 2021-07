Simone Inzaghi ha portato serenità all'Inter. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di TuttoSport.



“È bastato poco per cambiare il clima nell’area tecnica perché l’ossessività quasi maniacale di Antonio Conte aveva portato a uno storico scudetto ma pure creato molte tossine e tensioni. L’arrivo di un allenatore aziendalista nel senso buono del termine (ovvero realista, soprattutto una volta conosciute le linee politiche societarie...) può - paradossalmente - dare una nuova scossa: a tenere insieme il gruppo non più l’ossessione per la vittoria, ma una comunione di intenti basata su rispetto e buoni rapporti dati da una stima profonda tra chi lavora fianco a fianco”.