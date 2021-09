, perché le eredità alla fine te le prendi tutte. E se con onestà abbiamo sempre analizzato. E tra queste ci sono sicuramente i deludenti risultati raggiunti dalla squadra in Champions. È vero,contro Barcellona e Dortmund, tutt’altro che irresistibili.alle spalle di Moenchengladbach e Shakhtar, cui non è riuscita a segnare un gol nonostante una marea di occasioni create.Da quando è tornata in Champions, l’Inter, ha sempre. Peso che probabilmente si portava dietro proprio il vecchio allenatore, spesso giudicato negativamente per i suoi traguardi in campo internazionale. È quello il suo unico tallone d’Achille e quando qualcuno lo stuzzica andando su quel terreno, Conte non nasconde il fastidio. Inconsciamente potrebbe aver potuto trasferire questi sentimenti negativi sulle spalle dei suoi, che di fatto in Europa non riescono a rendere come invece fanno in campionato.Il tecnico toscano, nel respingere le critiche dei giornalisti, che descrivevano come fallimentare un’ipotetica eliminazione della Juventus dalla Champions, ebbe a dire: “Per me non sarebbe un fallimento, continuate a dirlo ma a me viene da ridere.. Avevano paura di affrontare il Malmo”.Di sicuro non è stata la squadra sfrontata che solitamente scende sul terreno di gioco in campionato. La testa di molti calciatori non è sembrata sgombra da brutti pensieri e questo ha sicuramente influito sull’approccio alla sfida.