Inter, l'esordio di Luis Henrique e Sucic: come è andata la prima dei nuovi acquisti

Debutto a luci e ombre persulla panchina dell'Inter, la prima partita al Mondiale per Club si è conclusa con un pareggio (1-1) contro i messicani del. Niente scossoni almeno nella formazione iniziale, con la conferma del 3-5-2 di "inzaghiana" memoria e largo ai fedelissimi dell'attuale tecnico dell'Al Hilal.Nella ripresa però il tecnico rumeno ha dato spazio ai due nuovi acquisti, il brasiliano prelevato dal Marsiglia e il croato ex Dinamo Zagabria:, maturato tutto nel primo tempo con la zuccata die il pareggio dida uno schema su punizione. Ma come è andata la loro partita?

- Il primo a entrare in campo è stato Luis Henrique, che al 58' ha preso il posto di Benjamin Pavard andando a occupare la fascia destra per dare più spinta in fase offensiva (con Matteo Darmian arretrato nella linea difensiva). Il classe 2001 ha provato a mettersi in mostra con la specialità della casa, dribbling e spunti per provare a creare la superiorità numerica,: l'ex Marsiglia è apparso ancora timido e pur lasciando intravedere qualcosa, ha ancora bisogno di tempo per inserirsi al meglio nel contesto nerazzurro. L'Inter ha puntato su di lui per avere una vera alternativa, anche tattica, a Denzel Dumfries sulla fascia destra: con il passare i nerazzurri si aspettano qualcosa in più.

Più in difficoltà Petar Sucic, entrato al 68' al posto di Asllani portando anche un cambio di modulo, dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Poco più di venti minuti in campo per l'ex Dinamo Zagabria schierato tra i due di centrocampo, un'occasione poi non sfruttata dai messicani. Un esordio non brillante, ma avrà comunque tutto il tempo per crescere e mostrare le qualità che hanno convinto i nerazzurri a scommettere su di lui.

- Nessun allarme comunque e Chivu predica calma. Dopo la partita, il tecnico nerazzurro si è soffermato sui nuovi acquisti: ". Ho visto cose buone, si sono messi subito a disposizione". Una prima poco convincente non cambia il pensiero dell'Inter su Luis Henrique e Sucic: il club milanese attende con fiducia i loro progressi.