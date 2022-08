E’(ben)tornatoe con lui sono arrivati anche i nuovi acquisti, che li aveva preceduti nell’estate di cinque anni fa.Questa è la domanda ricorrente che a poche ore dall’inizio del campionato non ha ancora trovato una risposta definitiva, perché rimane seguita da tanti “se”, visto che il mercato chiuderà soltanto il primo settembre. L’ultimo paradosso, che sembra orientare l’ipotesi della sua permanenza, è legato al fatto che l’Inter ha cedutoal Sassuolo e quindi i 20 milioni che entrano nelle case potrebbero servire per “blindare” il difensore slovacco con un robusto aumento d’ingaggio. Potrebbero, appunto, perché ilnon ha abbandonato l’idea di prendere Skriniar e quindi tutto può ancora succedere. Ma al di là di quanto succederà, il vero paradosso che riguarda tutta l’Inter va al di là del futuro del difensore., che non è il Real Madrid e nemmeno il Barcellona. E’ vero che si tratta pur sempre di calcio d’agosto, ma in questo caso bisogna sottolineare che mai come quest’anno Inzaghi dovrà cancellare i tanti dubbi che riguardano l’intero reparto arretrato. E’ facile pensare al caso Skriniar, rimasto sotto i riflettori non per come ha giocato ma per tutti i discorsi che lo hanno riguardato, anche se è riduttivo fermarsi a lui. Già nella scorsa stagione, infatti, il suo compagno e leader del reparto,. A queste perplessità si aggiunge ora la nuova situazione che riguarda il portiere, perché il capitanoche riparte da titolare avrà alle sue spalle un “vice” importante e ingombrante come, destinato a giocare molto più di Radu, il che significa che l’eventuale turnover tra i due dovrà essere maneggiato con cura da Inzaghi.Come si vede, tanti punti interrogativi, alcuni già affiorati nella scorsa stagione, con un’ulteriore considerazione relativa al. E’ vero che potrebbe arrivare il laziale, ma intanto non c’è ancora e comunque non basterà lui da solo a cancellare tutti i dubbi che riguardano la solidità del reparto arretrato. E allora si torna al punto di partenza, sottolineando che è importante confermare Skriniar ma poi bisogna pensare anche agli altri e quindi il vero paradosso è che si parli più di lui che di tutto il reparto difensivo. Perché è inutile avere ripreso Lukaku se non si risolvono i problemi alle sue spalle.