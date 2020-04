Claudio Anelucci, ex agente di Cavani, parla a Radio Sportiva di un possibile futuro all'Inter per l'uruguaiano: "Non ha avuto infortuni importanti, è un calciatore integro. Soprattutto è un animale dal punto di vista mentale, ha sempre fame di gol. Non conosco le idee dell’Inter ma se ha già Lukaku, Martinez e Sanchez l’operazione Cavani non è semplice".