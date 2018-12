Abian Moreno, ex procuratore di Mauro Icardi, capitano dell'Inter, parla a Radio Sportiva della situazione del numero 9 nerazzurro: "Icardi come attaccante ha dato tantissimo sul campo, ma ha accanto a sé una figura negativa, che pensa solo ai soldi. Il suo lavoro sul campo è fenomenale, è cresciuto tantissimo nel calcio italiano, perché la sua mentalità e il suo fisico sono perfetti per questo torneo, ma Wanda Nara pensa solo ai soldi e non alla sua immagine e al valore come capitano dell'Inter. Un agente può parlare di rinnovo, ma è il modo che è molto importante. Non puoi dire 'I numeri di Icardi sono questi' e mettere tutto sui social network. Bisogna andare all'Inter e parlare, non mettere tutto su internet".