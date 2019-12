Giuseppe Bergomi, leggenda dell'Inter, parla a Sky Sport di Borja Valero, ieri in gol contro la Fiorentina pareggio nerazzurro: "La moglie mi ha riferito una frase di Borja: 'Io per adesso gioco solo a paddle'. Da lì in poi ha cominciato a giocare e bene. Ieri ha gestito bene la palla, ha fatto una partita di continuità quasi fino alla fine, ha retto bene fisicamente. E' una persona seria, non ha mai detto nulla e ha aspettato il suo momento, cosa che altri giocatori non riescono a fare".