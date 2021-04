Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, parla a Sky Sport delle possibili convocazioni di Mancini per l'Europeo: "Abbiamo un centrocampo che non ha fisicità, ma ha qualità. A giugno-luglio avere gente che palleggia bene, col caldo, può funzionare. Barella, Verratti, Jorginho, Locatelli e Pellegrini li metto come sicuri. Sensi? Dipende se si allargheranno o meno le rose. Se giochi con questa sono sei centrocampisti per fare due doppioni. Se Zaniolo sta bene lo metto nei tre d'attacco, è da portare. In questo momento Tonali è un passo indietro, se la giocano Sensi o Pessina a seconda di chi serve di più".