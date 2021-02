Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, parla a Radio Incontro Olimpya di Antonio Conte: “Conte è un allenatore di grande livello internazionale però dà sempre tutto al 110% e pretende lo stesso anche con i giocatori. Per cui quando i risultati arrivano, tutto scivola in maniera tranquilla, quando mancano, si può alimentare qualche tensione. Sicuramente è un allenatore tosto, non da calcetto con gli amici, ma pretende sempre il massimo perché dà il massimo come professionista, ogni minuto”.