Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv: "Una bellissima giornata con dei bambini con la febbre interista. Ora, dopo il raggiungimento della Champions, i tifosi sono contenti e io sono ancora più contento nel vederli cosi. Una Champions sudata, ma alla fine meritata. Qualificazione fortunata? Ma chi se ne frega. È un premio meritato per i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla squadra durante tutta la stagione. Sono tifosi da Champions".