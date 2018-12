Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport dei nerazzurri e di Steven Zhang: "Sono gente molto preparata e studiosa, poi lui come regalo ha avuto l'Inter... Stiamo facendo bene, siamo riusciti a trattenere tutti i campioni il che vuol dire provare a costruire qualcosa di importante. Forse è ancora presto per arrivare ai livelli della Juve ma siamo sulla buona strada".



SU MODRIC - "Lui ha detto che vuol venire, se non sarà a gennaio magari l'anno prossimo..".



SU PERISIC - "Non è lucidissimo ma i suoi chilometri li macina quindi risulta utilissimo a Luciano Spalletti. Gli manca qualche spunto in più. Certo, anche Baldé Keita sta facendo bene, quindi potrebbe giocare anche lui venerdì. A Torino bisogna andare per vincere"