L'ex centrocampista dell'Inter, Francesco Bolzoni, è stato intervistato da Goal.com

e ha ripercorso la sua carriera, soprattutto agli inizi con l'esplosione in prima squadra nel 2009.



MOTTA-MILITO - "Io ho dato il via al Triplete? Sì, sono rientrato nell'affare Thiago Motta-Milito: io, Fatic, Bonucci e Meggiorini, più conguaglio economico".



MANCINI - "Mancini in quegli anni era un po' diverso dagli allenatori dei top club: prendeva e buttava dentro giovani e noi avevamo la fortuna che c'era la Coppa Italia che dagli ottavi faceva andata e ritorno. Quindi l'Inter faceva 3-0 all'andata e al ritorno Mancini 'boom', dentro i Primavera. Lui è venuto a vedere un Inter-Milan in diretta a mezzogiorno in cui io giocavo la mia seconda partita in Primavera".



DAGLI ALLIEVI ALLA PRIMA SQUADRA - "A fine partita gli han chiesto 'ti interessa questo, quello o quell'altro', per cui l'Inter aveva speso dei soldi, e lui ha detto 'no, io voglio solo Bolzoni'. Quindi io mi sono ritrovato dagli Allievi Nazionali in un mese catapultato in prima squadra. Il merito del mio inizio lo devo al Mancio perché ha fatto una scelta che probabilmente nessuno avrebbe fatto".



IL GINOCCHIO - "Ho giocato fino a dicembre, poi a dicembre il mio ginocchio mi ha detto 'per favore, basta'. Quindi ho deciso di smettere: adesso do una mano a mister Sannino".