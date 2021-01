Roberto Boninsegna, ex attaccante di Inter e Juventus, dice la sua sulla sfida di ieri sera a Radio Anch'io Lo Sport: "Un'Inter perfetta. La Juve non è esistita, l'Inter ha avuto più carattere, ai bianconeri è mancata grinta. Già nel primo tempo potevano starci altri gol. L'Inter ha fatto una grande gara, ma bisogna vedere quanto ha inciso la Juventus, non pervenuta a centrocampo. Non ha mai vinto un contrasto. I nerazzurri sono entrati in campo determinati e hanno vinto meritatamente. I bianconeri? Il secondo gol non si vede nemmeno negli amatori, su un lancio lungo Barella si è presentato solo davanti al portiere. La Juventus non è scesa in campo".