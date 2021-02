L'ex direttore sportivo dell'Inter Marco Branca è intervenuto a Lady Radio e si è espresso sul delicato momento nerazzurro e il possibile addio di Suning: "Non me l'aspettavo, ma in Cina le decisioni vengono prese più in fretta rispetto ad altri paesi. Sono sorpreso perché sembrava la famiglia giusta per portare al successo il mio ex club. Però sono le regole del business. I proprietari che hanno vera passione sono sempre meno".