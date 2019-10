Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport in vista della sfida Champions tra nerazzurri e Borussia Dortmund: "Sensi è un giocatore molto importante. Spero che la sua assenza possa essere oscurata dalla prestazione di altri giocatori, ma l'importanza del ragazzo è forte per questa Inter. Temo anche il passo di Jadon Sancho, non credo che i tre difensori dell'Inter siano elementi in grado di tenere la sua rapidità. Per questo, oggi saranno importantissime le marcature preventive, la capacità di fermare la palla a centrocampo".