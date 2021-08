Antonio Cassano, ex attaccante, tra le altre, dell'Inter, dice la sua, alla Bobo Tv, sul dopo Lukaku, pronto a lasciare i nerazzurri per il Chelsea: "L’Atletico Madrid ha pagato 100 milioni per assicurarsi Joao Felix, andrei da loro e da Jorge Mendes e chiederei di trovare una soluzione. Magari con l’inserimento di qualche contropartita. La mia paura è che Suning debba rientrare di diversi milioni e possa prendere delle scommesse o quasi".