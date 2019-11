Cedric Soares, terzino ex Inter, ora tornato al Southampton, parla al Telegraph della sua esperienza in nerazzurro: "Sapevo che avevo una grande possibilità di tornare al Southampton, lo sapevo ma non potevo davvero dire di no all'Inter. È stata una grande opportunità, sono cresciuto molto, mi sono sentito a mio agio; l'Inter è un club enorme nel quale ci sono grandi pressioni e responsabilità: mi piace. Mi sono divertito e messo alla prova con quel livello. Southampton? Sono stato accolto come sempre e l'allenatore ha parlato positivamente di me. Non mi aspettavo, ovviamente, di tornare. Non sapevo cosa sarebbe successo, ma ora sono qui e sto aiutando il più possibile".