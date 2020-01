Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport di Gian Piero Gasperini, ora all'Atalanta ma con un passato nel club meneghino: "Cosa non funzionò a Milano? Restò per poche settimane, io ero infortunato: non ci fu modo di confrontarci. Peccato, mi sarei divertito: il suo gioco è moderno ed efficace. E senza dimenticare che il primo compito resta quello di non subire gol, coinvolge alla grande i difensori. Lo ammetto: mi sarebbe piaciuto lavorare con lui".