Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, parla di Lautaro Martinez, che tratta il rinnovo coi nerazzurri ma piace al Barcellona: "Aveva ragione Veron. Mi aveva detto che non gli mancava nulla per sfondare in Serie A. Io avevo qualche dubbio, ma poi l'ho studiato e devo ammettere che siamo di fronte a un attaccante di sicuro avvenire. Lasciamolo tranquillo e facciamolo crescere: avremo delle soddisfazioni. L'Inter la freccia in più ce l'ha in panchina: Conte è un fenomeno assoluto. Se Lautaro lo segue, lo ascolta, si applica e lavora come un matto, potrà diventare un grandissimo campione. Con Lukaku forma una coppia perfetta" le parole del Valdanito a la Gazzetta dello Sport.