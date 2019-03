Giulio Donati, terzino del Mainz, torna sui suoi ricordi all'Inter. Queste le sue parole a Gianlucadimarzio.com: "Mourinho è speciale per il rapporto che crea con i giocatori, mi trattava allo stesso modo di Zanetti. Materazzi mi ha trattato come un figlio, mi dava tanti consigli sull'aspetto mentale. Quando mi vedeva aggressivo in campo era orgoglioso di me. Era il mio primo tifoso".



IL PING PONG CON BALOTELLI - "Vincevo sempre io, non può dire il contrario. E lo massacravo per giorni prendendolo in giro​".



SUL FUTURO - "A giugno scade il contratto con il Mainz, che, insieme alla società, ho deciso di non rinnovare. Mi sono trovato bene in Germania e sono aperto a qualsiasi proposta. Il mio sogno è giocare in Premier. Un ritorno in Italia? Certo che mi piacerebbe"