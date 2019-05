Samuel Eto'o, attaccante ex Inter, parla a Gazzetta Tv del suo passato nerazzurro: "Triplete? Spero che non resti un momento unico, perché l'Inter vuole tornare a quei livelli. Però quella sera noi vincemmo qualcosa di straordinario. All'inizio della stagione sapevamo di avere una squadra molto forte e un tifo da dieci, con un presidente come Massimo Moratti che è un mito autentico. Proprio in questi giorni ricordavamo coi miei compagni di squadra, coi quali vogliamo organizzare qualcosa, che in tutti noi c'è il desiderio che l'Inter sia presente tra chi gioca sempre una semifinale, e giochi magari una finale. Perché quando guardi la storia di un club come l'Inter e ai giocatori che ha avuto, capisci che si deve avere sempre una filosofia di gioco e l'ambizione di arrivare sempre in fondo. L'Inter può farlo. Io seguo sempre l'Inter, farò il tifo perché batta l'Empoli".