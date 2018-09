Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, parla a Radio Sportiva del doppio impegno Parma-Tottenham: "Io credo che subito col Parma ci voglia un’Inter concreta, un’Inter che riesca a far sua la partita e limare gli errori commessi nelle partite precedenti. È chiaro che bisogna valutare le forze dopo una sosta Nazionali, specie per le big, ma gli allenatori lo sanno sin dall’inizio che in una stagione con le coppe è impegnativa sotto tutti i punti di vista, per il poco tempo che si ha a disposizione. Credo che la partita col Parma abbia la priorità, l’ho vista con la Juventus e non ha grande timore delle grandi: è una squadra che gioca a viso aperto e che ha trovato con l’arrivo di Roberto Inglese un giocatore che fa reparto da solo, ci sono giocatori che ti possono mettere in difficoltà perché hanno personalità e aggressività".



SUL TOTTENHAM - "Spesso gli allenatori dicono che la partita più importante è quella che devi giocare, io credo che a questo punto il turnover magari lo farei col Tottenham, in virtù del fatto che la partita col Parma bisogna vincerla".