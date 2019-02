Luis Figo, ex stella di Barcellona, Real Madrid e Inter, parla a Sky Sport analizzando la situazione in casa nerazzurra: "La Juventus in questo momento va fortissimo, ha tanto vantaggio sulle altre. Ho visto qualche partita del Sassuolo e mi è piaciuto. Spero che l'Inter vada fino in fondo e si classifichi per la Champions. Ci si aspetta che l'Inter faccia il meglio fino alla fine, lo scudetto è difficile ma la qualificazione alla Champions è possibile. Icardi? La decisione è del club e dell'allenatore. A me non è mai successo, ma nella vita succedono cose positive e negative. Speriamo che per il bene del calciatore, del club e di tutti i tifosi che tutto si risolva bene".