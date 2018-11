Maurizio Ganz, ex attaccante di Venezia, Inter e Milan tra le altre, ha parlato a la Gazzetta dello Sport di Luciano Spalletti, suo tecnico in Laguna, e Beppe Marotta, suo dirigente sempre in Veneto. I due, che ora si ritroveranno all’Inter, vengono così descritti da Ganz: “Marotta lo avevo già avuto come direttore a Monza e all’Atalanta e mi voleva fortemente, mentre fu la prima volta che mi ritrovai a lavorare con Spalletti. Si capiva che aveva un futuro da grande allenatore. Ricordo che i suoi allenamenti erano molto innovativi per quel tempo, cercava il bel gioco. Io di allenatori ne ho avuti tantissimi in carriera, ma pochi della qualità umana di Luciano. E’ uno vero, diretto”.





SULLA COPPIA CON MAROTTA - “L’Inter farà un grandissimo salto in avanti: con loro due si vince. Marotta è un lord, una persona eccezionale. Ha fatto tutta la gavetta, partendo dal basso, sempre con umiltà. Vedrete, porterà tanti grandi giocatori”.