Diego Godin, difensore del Cagliari, ex Inter, capitano dell'Uruguay, parla in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Cile, prima gara di qualificazione al Mondiale del 2022 per quanto riguarda il Sudamerica: "All'Inter ho dovuto cambiare il mio modo di giocare per adattarmi a un sistema diverso (la difesa a 3 ndr). Ho cambiato mentalità per poter portare in campo il lavoro dell'allenatore, e questo mi richiedeva uno sforzo fisico maggiore di quello a cui ero abituato. Sono stato in grado di superare questa sfida con me stesso e adattarmi. In Nazionale ora posso portare l'entusiasmo del primo giorno oltre all'esperienza di tre gironi di qualificazione".