Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, parla a Tencent Sports di Mauro Icardi, ex capitano dei nerazzurri: "Personalmente non ho mai giocato come capitano, ma la posizione del capitano è sempre molto speciale. Samir Handanovic ha avuto l'opportunità di servire l’Inter come capitano, in questa posizione puoi controllare l'intera situazione e vedere se ci sia qualcosa che possa influire in campo. Lui è un elemento molto forte e importante per la squadra. Icardi? Non so esattamente cosa sia successo dentro lo spogliatoio. Quando il cambiamento è avvenuto, ho solo sentito la voce dall'esterno, ma non ho capito la vera situazione. Icardi è un giocatore simbolo per il club, è molto importante per l'Inter. Non posso dire il più importante, dopotutto la squadra è un collettivo, ma Maurito è senza dubbio il giocatore a cui tutti i team europei sono interessati. La fascia da capitano non determina se sei un leader: come leader devi prendere l'iniziativa, gestire l'atteggiamento in campo e il rapporto con la squadra. La squadra deve essere formata da diversi leader, ma deve esserci un rappresentante; è stata la decisione giusta aver consegnato la fascia ad Handanovic".