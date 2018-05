Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, parla a Inter Tv: "Per me è stato come un sogno, ero allo Stoccarda, non un club al livello dell'Inter. E' stata una scuola importantissima per la vita, ho imparato a prendere le persone come sono. In questi tre anni quello che ho imparato è rimasto dentro di me e da quel momento ero capace di andare ovunque. E' stato un primo passo importantissimo dalla Germania all'Italia, una specie di università della vita. Ogni passaggio all'estero è stato importantissimo per capire la vita, ogni trasferta con l'Inter è stata un insegnamento, un'occasione di conoscenza di altre realtà italiane. Molto più importante ciò che accadeva fuori dal campo, anche se il campo mi pagava lo stipendio".