Zdravko Kuzmanovic, centrocampista ex Inter, parla a Il Posticipo, tornando sulla sua esperienza in nerazzurro: "Avevo fatto bene con lo Stoccarda, così l’Inter mi ha chiamato perché gli serviva un centrocampista e ho detto ‘sì’. Volevo tornare in Italia: avevo altre due o tre proposte, ma l’Inter era una grande occasione per me. È stato un po’ difficile perché andavano e venivano tanti giocatori, c’erano stati anche tanti cambi in panchina. Con 30 giocatori forti in rosa non era facile giocare nell’Inter: se sbagliavi una partita quella dopo c’era un altro al posto tuo. È stata una grande esperienza, sono rimasto a Milano quasi per tre anni. È stato bello giocare con Zanetti, Cambiasso, Milito, Samuel, Stankovic: era una generazione d’oro".



MOMENTO SBAGLIATO - "Sì. E mi dispiace per questo. Abbiamo giocato anche in Europa in quegli anni, però avremmo potuto e dovuto fare meglio. C’erano giocatori importanti, ma con tanti problemi. Però va bene così: il passato non si può cambiare ed io ripenso sempre con piacere a tutto quello che ho fatto nel calcio".