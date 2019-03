Marcello Lippi, ex allenatore di Juve e Inter, Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, dice la sua a Radio Deejay sul caso Icardi: "Io mi sarei comportato come mi sono sempre comportato, privilegiando la squadra. Se gli avrei tolto fascia? Lasciamo perdere, non bisogna mai giudicare dall'esterno i particolari: bisogna trovarsi nella situazione".