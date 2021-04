Samuele Longo, attaccante ex Inter, ora al Vicenza, si racconta a Radio Marca prima della sfida tra Girona e Tenerife, squadre che rappresentano il suo passato spagnolo: "Con questi club ho vissuto i migliori anni della mia carriera. Poi è nata la possibilità di tornare in Primera, volevo davvero rientrare in quella categoria, anche se alla fine le cose non sono andate come mi sarei aspettato. Se dovessi essere tifoso di una squadra, sarebbe l'Espanyol, ma non ho mai avuto una squadra preferita. Mi piacevano molto giocatori come Ronaldo il Fenomeno, ma non sono mai stato tifoso di nessun club: non tengo l'Inter né nessun altro club. Il Vicenza? La mia famiglia è felice perché sono tornato in Italia, ma io preferirei giocare in Spagna. Avevo bisogno di stabilità dopo tanti trasferimenti. Sono appena diventato papà, questo mi ha cambiato la vita".