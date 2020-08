Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, dove ha vinto tutto, sulla Gazzetta dello Sport dice la sua su Lukaku-Lautaro, coppia d’attacco dell’Inter: “Lukaku e Lautaro sono oggi, forse, la coppia più forte al mondo. Però dovrebbero evitare lo stesso movimento: se uno va in profondità, l’altro deve andare incontro al compagno con il pallone. I due attaccanti collaborano molto anche nel pressing così hanno aiutato i compagni, sia i centrocampisti, sia i difensori. Con il Siviglia sarà una partita difficile, occorrerà un team ancora più compatto e organico. Il pressing sarà determinante per rendere la vita difficile agli avversari e consentire ripartenze letali. Il Siviglia, come la maggior parte delle squadre straniere, è più bravo ad attaccare che a difendere”.