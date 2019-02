Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, parla al canale YouTube della Serie A, parlando di Handanovic: "Handanovic è una sicurezza, l’unico difetto è che non ha ancora vinto niente. Ogni hanno ti fa sempre delle parate che ti salvano il risultato. Penso che nel reparto difensivo sia il giocatore che dà più garanzie".



SU ICARDI - "Icardi non è che ha fatto gol solo alla Sampdoria, ne ha fatti un po' a tutte le squadre. La Samp deve stare attenta perché ha la voglia di fare gol e i blucerchiati dovranno fare attenzione".