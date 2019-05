Andrea Pirlo, ex centrocampista di Inter, Milan e Juve, parla a Sky Sport del futuro dei nerazzurri: "Icardi con Conte? Mauro non è una punta adatta al gioco di Antonio. Conte, in attacco, vuole qualcuno che sia in grado di scambiare palla con i compagni e, in questo, Icardi fa molta fatica. Antonio come Mourinho? Per me dà anche di più del portoghese, dalla struttura di gioco alla cattiveria agonistica. Andasse all'Inter, sicuramente saprebbe avvicinare ancora di più i tifosi e anche i giocatori alla squadra".