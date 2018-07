Alvaro Recoba, ex fantasista dell'Inter, parla dei nerazzurri a Sky Sport: "Non incontravo Vieri da 10 anni, ci sentivamo ma non ci siamo mai più visti. Da ieri parliamo molto, ci ricordiamo dei momenti vissuti insieme. L'Inter è tutta la mia carriera, ho passato momenti belli e brutti, l'Inter è stata casa mia per 10 anni. Con Vieri e Crespo è rimasta un'amicizia che va oltre il calcio. Io nel progetto dell'Inter? Se mi chiameranno vedremo, ma io non andrò a chiedere nulla, tutto ciò che ho fatto l'ho fatto per meriti miei. Da Moratti ho avuto rispetto e fiducia. Quando vengo in Italia mi chiama per mangiare insieme, c'è molta stima. Spero che Perisic e Icardi facciano meglio di me e Vieri. Perisic ha fatto un Mondiale fantastico, Icardi non l'ha fatto anche se molti dicono che sarebbe dovuto andare. Mi auguro che facciano meglio anche di Ibrahimovic, Milito ed Eto'o. Non ho mai lavorato con Spalletti, ma mi ha detto che avrebbe voluto allenarmi. Vecino è molto umile, è una bella persona ed un grande calciatore: è partito dal Nacional ed è arrivato all'Inter passando per la Fiorentina, tanto che adesso è titolare fisso anche in Nazionale. La Juve non ha rivali, con Ronaldo hanno fatto un gran colpo, non me l'aspettavo. Per gli altri sarà una grande sfida. Non ho rimpianti nella vita, vorrei solo essere biondo e con gli occhi azzurri".