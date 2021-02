Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, dagli studi di Sky Sport parla di Nicolò Barella, tuttocampista dell'Inter: "L'Inter ieri ha dimostrato grande solidità, contro una squadra con defezioni importanti come quelle di Ribery e Castrovilli. Nel momento in cui Lukaku non ha dato le certezze cui ci ha abituato Barella ha rimediato alla grande. La sua continuità lo rende da top club, è un giocatore in grado di fare tante cose ad alta intensità, garantendo solidità".