Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, commenta su Libero la prestazione dell'Inter contro il Bologna, soffermandosi sulla prestazione di Denzel Dumfries: "Potenza e qualità fanno sì che questa squadra riesca a rendere facili le cose difficili. Dumfries, alla sua prima uscita in campionato da titolare, non fa rimpiangere affatto Hakimi uguagliandolo nella corsa: lo dimostra nel primo e nel terzo gol quando da una sua galoppata nella fascia mette in condizione di segnare prima Lautaro e poi Barella. In più, rispetto al marocchino, dà sensazione di essere esplosivo nella marcatura. Forte in tutti i reparti, secondo noi l'Inter è la squadra da battere, al di là del 6-1 di ieri".