"Mi hanno venduto perché penso che l’Inter abbia bisogno di calciatori esperti, pronti sul momento". Così Gabriele Zappa, terzino e gioiello del Cagliari cresciuto nell'Inter che lo ha regalato un anno fa, risponde così sul suo passato nerazzurro: "Interista? No, milanista. Il mio idolo era Kakà. Papà, che gioca a tennis, e fratello di 26 anni, sono rossoneri. Andare a Pescara è stata la mia fortuna. Ho fatto una grande stagione, 5 gol. Sarò sempre grato al Pescara perché se adesso sono al Cagliari lo devo a loro: ora dico grazie a Di Francesco, crede in me. E sogno la Nazionale...".