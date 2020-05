Ruben Sosa, ex attaccante dell’Inter, parla a La Cuarta di Lautaro Martinez, numero 10 dei nerazzurri, sogno di mercato del Barcellona: “Non so cosa voglia. È un ragazzo che fa parte di una grande squadra come l'Inter. Non so cosa pensano i giocatori, vanno in una squadra per quattro anni e dopo un anno vogliono cambiare per ottenere altri soldi. Stanno pensando molto ai soldi”.