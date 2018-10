Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport di José Mourinho: "In tanti provano ad imitarlo, ma per riuscire a farlo devi essere dentro un personaggio ed un uomo come lui. La sua è stata sempre una lotta continua, non dico contro il mondo quanto piuttosto per tentare di raggiungere il suo obiettivo. L'addio del 22 maggio? Quell'abbraccio con Materazzi testimonia quello che è stato per noi. Con lui c'era grande affetto: quella era l'ultima occasione per poter vincere la Champions League, per cui gliene siamo grati"