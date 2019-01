Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, intervenuto a Radio 24 parla della sfida col Sassuolo di ieri sera: "Quando è iniziata la partita ho pensato finisce 3-0 per noi, perchè eravamo partiti bene, poi abbiamo visto il solito Sassuolo, poi all'arrembaggio. Noi siamo così. Mauro Icardi vorrei vederlo tirare di più in porta, Ivan Perisic potrebbe fare di più, Matteo Politano è frizzante. Il prossimo anno speriamo di avere maggiore spinta da parte della società che vuole sempre investire. Fa specie vedere che l'Inter non sia al pari con la prima in termini di punteggio proprio perché siamo l'Inter e per la nostra storia recente".