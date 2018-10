Stefano Vecchi, ex allenatore di Venezia e Inter Primavera, parla di Davide Santon e Nicolò Zaniolo: "Davide Santon, in quelle gare che ho fatto io, l’ho sempre chiamato in causa: con me si è sempre allenato con continuità, ha sempre giocato ottime partite, nonostante in precedenza fosse stato preso poco in considerazione. Ritengo che Davide dovesse cambiare ambiente, lasciare Milano, perché i tifosi non gli perdonavano più nulla e lui ne ha sofferto. Su Nicolò Zaniolo sono enormemente contento su quello che è stato fatto, sono sicurissimo che lui abbia ancora tantissimo da esprimere, lui ha una fisicità straripante e una grande tecnica: mi auguro che gli stimoli che ha, tra Roma e Nazionale, lo aiutino a imporsi. Nicolò deve mettersi in testa di dover fare la mezzala sinistra, perché ha corsa, forza, piede, senso dell’inserimento, da trequartista secondo me non ha sempre la giocata giusta. Credo che con Eusebio Di Francesco abbia trovato un bravo allenatore che lo farà crescere bene".