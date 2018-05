Nicola Ventola, ex attaccante di Bari e Inter, parla a Deejay Football Club della sua avventura in nerazzurro: "Non è facile che l’Inter vada in Champions perché deve sempre vincere e sperare che le altre non lo facciano. Deve vincere per forza con la Lazio. Io all’Inter avevo Cuper come allenatore: lui voleva che uno dei 2 attaccanti marcasse il vertice basso del centrocampo avversario. Ci alternavano con Kallon, ci trovavamo bene e stavamo per vincere lo scudetto. Poi sono rientrati Vieri e Ronaldo e le cose sono cambiate. Io sono stato sfortunato con gli infortuni, all’Inter non ti aspettano, ma reputo positiva la mia esperienza"