Nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha parlato anche dell'emeregenza coronavirus fra Cina e Italia.



GRAZIE - "Fatemi dire il mio grazie alle donne e agli uomini che si sono messi al servizio dei cittadini, che hanno lavorato con coraggio contro il virus. Cina e Italia sono i due Paesi che hanno affrontato per primi e meglio di altri questo dramma che ha sconvolto il mondo. Il governo italiano ha preso le decisioni giuste. Anche in Cina la vita da marzo in poi è nettamente migliorata, si svolge in sicurezza, rispettando le regole imposte: non è per niente facile per un Paese che ha un miliardo e mezzo di abitanti",



Lei sta indossando la mascherina, siamo distanziati e non l’ha mai tolta: vuol dire che rispetta con attenzione ogni regola di sicurezza?

"Non c’è dubbio, penso sia un dovere e una sensibilità verso gli altri"